Ufuk Avrupa Programı İnternet Sitesi

9. Avrupa Birliği Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa Programı, 2021-2027 yılları arasında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuş 95, 5 milyar Avro bütçeli bir fondur. Ülkemizde, TÜBİTAK tarafından koordinasyonu üstlenilen Ufuk Avrupa Programı'nın tanıtımı ve ilgili faaliyetlerinin duyurulması Avrupa Birliği Katılım Öncesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen TurkeyInH2020 Projesi çerçevesinde geliştirilmiş ve ufukavrupa. org. tr internet sitesinden yürütülmeye başlanmıştır.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

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