Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU - Haberler
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Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da, mağazada 50 liraya halı satılacağının duyurulmasıyla oluşan kalabalıkta, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması dikkat çekti.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki halı mağazasında 50 liraya halı satılacağını duyuruldu. Bunun üzerine müşteriler, erken saatlerde mağaza önünde sıraya girdi. Mağazanın halı dolu aracının gelmesiyle de bekleyenler, almak için birbirleriyle yarıştı. İzdihamın yaşandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kalabalıkta maskesiz olan kişilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti. Kalabalık, polisin bölgeye gelmesiyle dağıldı.

Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU

Son dakika: UCUZA HALI, KORONAVİRÜSÜ UNUTTURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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