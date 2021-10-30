NEVŞEHİR (Habermetre) - Uçurtma Şenliği Bugün Saat 15. 00'da

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Uçurtma Şenliği bugün saat 15. 00'da başlayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı çerçevesinde bugün Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Uçurtma Şenliği düzenlenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde bulunan 3 Nolu Çim Saha'da gerçekleştirilecek olan Uçurtma Şenliği saat 15. 00'da başlayacak.

Dileyen tüm vatandaşların aileleri ile birlikte katılabilecekleri şenlikte katılımcılara ay yıldızlı uçurtmaları Nevşehir Belediyesi tarafından ücretsiz dağıtılacak.

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