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Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 9,4 arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 9,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 552 bin 434 kişi iken, 2021 yılı Ağustos ayında 13 milyon 732 bin 736 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 9,4, inşaat sektöründe yüzde 12,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı. - İSTANBUL

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