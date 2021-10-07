UCLG heyetinden Vali Ali Çelik'e ziyaret

KÜTAHYA (Habermetre) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya ev sahipliğinde yapılan Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu için Kütahya'ya gelen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) heyetini kabul etti.

Vali Çelik; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Muhammed Saadie, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Salim Korkmaz'ı makamında misafir etti.

Ziyarette UCLG-MEWA'nın güncel faaliyetleri ve Kütahya'nın ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Aracı Şehirler Dünya Forumu görüşüldü.

"KARŞILIKLI DAYANIŞMAYI BÜYÜTMELİYİZ"

Aracı Şehirler Dünya Forumu'nun Kütahya ev sahipliğinde yapılmasından ve Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler heyetini Kütahya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti paylaşan Vali Çelik, "Bizlere düşen dostluğu, sevgiyi, karşılıklı dayanışmayı büyütmek. Ziyaretlerin bunun bir parçası olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi.

"MEDENİYETİMİZİN TEMEL İLKESİ ADALET"

Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler tarafından hayata geçirilen faaliyetlerin değerli olduğunu söyleyen Vali Çelik, "İnsanı merkeze aldığınız zaman başarı kendiliğinden gelir. Bu toprakların, medeniyetimizin temel ilkesi adalet. Bütün sistemin bakış açısı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ve 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' üzerine kurulursa başarısız olunması mümkün değil. Yeter ki ırk, dil, din ayrımı yapmayalım" diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİRLERİN TAM MERKEZİNDEYİZ"

Büyükşehirlere yakınlığıyla Kütahya'nın aracı şehir tanımını tam anlamıyla taşıdığını dile getiren Vali Çelik, "Kütahya'mız, 300 km. yarıçapında yaklaşık 60 milyon nüfus barındırıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Denizli ve Antalya gibi büyükşehirlerin tam merkezindeyiz. Bu yönüyle de aracı şehir tanımını tam anlamıyla karşılıyoruz. Şehrimizi kent kimliği etrafında birleştirip bu anlatılan hikayeyi uygulayabilirsek güzel bir örnek sunmuş oluruz" şeklinde konuştu.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Başkanı Muhammed Saadie, Vali Ali Çelik'e kabullerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'yla pandemi sonrasında sürdürülebilir kalkınma çalışmalarının aracı şehirler ekseninde yoğunlaştırılması ve bu şehirlerin gerek ulusal gerekse küresel kalkınma stratejilerinde kendilerine daha fazla yer edinmelerini sağlanması hedefleniyor.

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