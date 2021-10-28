ÜÇLERBEY VE KIZILIRMAK MAHALLELERİ PARSELASYON PLANI

28 EKİM 2021

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ DOĞRULTUSUNDA

YENİDEN TANZİM EDİLEN PARSELASYON PLANI İLANI

İlimiz Merkez Üçlerbey Mahallesi 310-311-354-1230 nolu, Kızılırmak Mahallesi 300 ve 305 nolu adalar ve 329 adet muhtelif taşınmazları kapsayan alanda, (yaklaşık 350 Hektar) daha önce idaremizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi doğrultusunda yapılan Parselasyon Planı çalışması, Belediyemiz Encümen'inin 03/08/2021 tarih ve 857 sayılı kararı ile Onaylanarak 10/08/2021 tarihinde başlamak üzere bir ay süre ile askıya çıkartılmış ve eş zamanlı olarak resmi internet sitesinde yayımlanmıştı.

Askı süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyemiz Encümeninin 26/10/2021 tarih ve 1356 sayılı kararı ile yeniden tanzim edilerek Onaylanan kısımları 28/10/2021 tarihinde başlamak üzere bir ay süre ile Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda askıya çıkartılmış olup, eş zamanlı olarak Belediyemiz İlan Panosunda, Resmi İnternet Sitesinde ve Dörteylül Mahalle Muhtarlığında ilan edilmektedir.

Söz konusu işlem 3194 sayılı İmar kanununun 19. maddesi ile Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkındaki yönetmeliğin, 25 ve 26. maddeleri gereğince ilgili taşınmaz sahipleri veya mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

1-Encümen Kararı

2-Dağıtım Cetveli

3-Parselasyon Planı

Oluşturma Tarihi : 28 Ekim, 2021

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