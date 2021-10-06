Ubisoft, Ücretsiz battle royale oyunu Ghost Recon: Frotnline'ı duyurdu - Haberler
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Ubisoft, Ücretsiz battle royale oyunu Ghost Recon: Frotnline'ı duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft, Ücretsiz battle royale oyunu Ghost Recon: Frotnline'ı duyurdu

Ubisoft, Ghost Recon evreninde geçen ve seriyi battle royale'in muhteşem dünyasına götürecek çok oyunculu bir oyun olan Frontline'ı duyurdu.

Ghost Recon Frontline, duyuru fragmanına eşil eden resmi açıklamaya göre Ghost Recon evreninde geçen oynaması ücretsiz, taktiksel aksiyonlu, devasa bir PvP nişancı ounudur. Üç kişilik ekiplerle 100 kişiyi bir haritada dağılmış dinamik hedefi tamamlamak için görevler verilecektir.

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Yaklaşan kapalı test yalnızca PC'de ve belirli Avrupa ülkelerinde geçerli olacaktır. Diğer platformlar ve bölgeler daha sonraki bir aşamada duyurulacak. Güncellemeleri almak ve Ghost Recon Frontline için gelecekteki test aşamalarının bir parçası olmak için buraya tıklayınız.

UBISOFT GHOST RECON FRONTLINE FRAGMANI

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ubisoft, Ücretsiz battle royale oyunu Ghost Recon: Frotnline'ı duyurdu - Haberler
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