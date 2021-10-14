Ubisoft, Ghost Recon Frontline'ın kapalı betasını erteledi - Haberler
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Ubisoft, Ghost Recon Frontline'ın kapalı betasını erteledi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft, Ghost Recon Frontline'ın kapalı betasını erteledi

Ubisoft, "Kapalı testi ertelemenin en iyisi olduğuna karar verdik" dedi.

Ghost Recon evreninin yeni oyunu Frontline'ın duyurulmasının üzerinden kısa bir süre geçti, ancak Ubisoft geliştirici ekibinin oyunun kapalı betasının ertelenme kararını açıkladı.

Paylaşılacak kapalı test yalnızca PC'de ve belirli Avrupa ülkelerinde geçerli olacaktı. Diğer platformlar ve bölgeler daha sonraki bir aşamada duyurulacaktı. Kapalı teste katılmak için bir başvuru formu yayınlamışlardı fakat kapalı betası ertelendi.

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Dün Ghost Recon Frontline'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Ghost Recon Frontline'ın kapalı testi ile ilgili önemli açıklamaları olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada," Tom Clansy's Ghost Recon Frontline için kapalı testi ertelemenin en iyisi olduğuna karar verdik. Geliştirme ekibi, mümkün olan en iyi deneyimi yaratmaya kendini adamıştır. Kapalı test için yeni tarihle ilgili ayrıntıları en kısa sürede paylaşacağız. Desteğiniz için teşekkürler." sözlerine yer verdi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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