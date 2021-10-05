UBER TÜRKİYE'NİN ABD'Lİ YETKİLİSİNE

HAKSIZ rekabet oluştuğu gerekçesiyle faaliyetleri mahkeme kararıyla durdurulan Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi Francois Pascal Chadwick hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Chadwick'in, savunmasını noter aracılığıyla göndererek suçlamaları reddettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi'nin 26 Mart 2019 tarihli şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ettiği ve mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı iddiasında bulunulduğu kaydedildi. Şikayet dilekçesinde, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmetleri Zorlu Şubesi ve Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin İstanbul'da "Uber XL" adı verilen araçlarla yaptığı taksicilik tarifeli yolcu taşımacılığının haksız rekabet suçunu oluşturduğu iddiasına yer verildi.

TÜRKİYE'YE HİÇ GELMEDİĞİ ANLAŞILDI

NOTER ARACILIĞIYLA SAVUNMA GÖNDERDİ

2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

16 EKİM 2019'DA FAALİYETLERİNİN DURDURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİ

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri