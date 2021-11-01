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U-12 Futbol Şenliğinin Şampiyonu Muğlaspor Oldu

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U-12 Futbol Şenliğinin Şampiyonu Muğlaspor Oldu

Menteşe Belediyesi, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Muğla Şubesi ve Muğlaspor kulübü işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen U-12 Futbol Şenliği Muğlaspor - Düğerek Güneşspor arasında oynanan final maçıyla sona erdi.

MUĞLA (Bültenler) - Muğlaspor ve Düğerek Güneşspor arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bülent Akça Futbol Sahasında oynanan şenliğin final karşılaşması sonucunda Muğlaspor rakibini 1-0 yenerek futbol şenliğinin şampiyonu oldu. Maçı izleyen ve karşılaşma sonrası şampiyon Muğlaspor'a kupasını takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı düzenlediğimiz çeşitli etkinliklerle halkımızla iç içe coşkuyla kutladık. Etkinlikler kapsamında düzenlediğimiz futbol şenliğine yoğun bir katılım olması, karşılaşmaların kıran kırana heyecanlı bir şekilde geçmesi bizleri mutlu etti. Futbol şenliğine katılan tüm takımları ve teknik ekipleri gösterdikleri emek için kutluyorum" dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından şampiyon olan Muğlasporlu oyunculara kupalarını takdim etti. Futbol Turnuvasına katılan ve ilk 3'e giren takımlara kupa, tüm futbolculara da katılımları nedeniyle madalya takdim edildi.

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