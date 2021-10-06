Twitch yayıncısı canlı yayında babasının saldırısına uğradı

Reddit üzerindeki iamatotalpieceofshit isimli Subreddit'te codylee123 isimli bir kullanıcının paylaştığı video, 2020 yılında bir Twitch üzerinde gerçekleşen bir olayı yeniden gündeme taşıdı. Yayınlanan videoda bir Twitch yayıncısı üvey babası tarafından canlı yayında saldırıya uğruyor!

Reddit üzerinde paylaşılan 58 saniye uzunluğundaki videoda, Silky White isimli Twitch yayıncısı, canlı yayın sırasında üvey babası ile tartışmaya başlıyor. Hakaretlerin havada uçuştuğu tartışmada polis ekipleri çağrılırken, sarhoş üvey baba yayıncı saldırdı. Üvey babasından gelen saldırı ile sandalyesinde sendeleyen yayıncı, bir hışım ile üvey babasına saldırmaya başladı ve klip sona erdi.

Dexerto'dan Bill Cooney'in haberine göre bu saldırının yaşandığı canlı yayının tekrarı, Twitch'in hizmet koşullarını ihlal edebileceğinden dolayı yayıncının kendi tarafından silindi.

16 Temmuz 2020'de bir Tweet atan Twitch yayıncısı, olay hakkındaki düşüncelerini şu sözler ile aktarmış: "Ben iyiyim! Ailemin gururunu kaybettim. Beni bu şekilde bulan herkes için üzgünüm. Sadece sizinle yayın yapmak ve eğlenmek istiyorum ama bazen zor oluyor… Hepinize teşekkürler."

Yeniden gündeme gelen canlı yayındaki kavga anlarını aşağıda izleyebilirsiniz.

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