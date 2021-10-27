Twitch'te bağışlar üzerinden kara para akladığı iddia edilen Türk yayıncıların listesi paylaşıldı

Twitch datalarının sızdırılmasıyla ilk önce Twitch yayıncılarının gelirleri paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise sızdırılan 125 GB verilerin arasında Twitch'te yayın yapan Türk yayıncıların, çalıntı kredi kartlar ile bit bağışları yapıldığı açıklanmıştı. Bit dolandırıcıları ile iş birliği halinde olan birçok büyük takımda forma giyen Türk esporcular da yer alıyor.

Twitch Türkiye'de Bitscam olayı içerisinde yer aldığı birçok yayıncının isminin bulunduğu liste paylaşıldı. Listede ismi bulunan yayıncılardan bazıları yaptığı açıklamalarda Bit dolandırıcılığı yaptığını kabul etti, ancak açıklamada bulunan yayıncılar, içinde bulunduğu ortaklığın yasal olduğunu sandıklarını, yasal olmadığını bilselerdi böyle bir yola başvurmayacaklarını dile getirdi.

TWİTCH'TE BİT DOLANDIRICILIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN YAYINCILARIN LİSTESİ:

Sızdırılan listede, bit dolandırıcıları ile iş birliğiyaptığı iddia edilen Türk yayıncıların isimleri şu şekilde listelendi:

Almira

Dilara Toprakçı

TheCaddyx

tecoNe

DeepMans

Farewell

Lurzy0y0

Japone

l0gicman

Brasco

Yankas

OyunFatiihi

3NUMARA

Madzzy

Revanch

b3natorr

Kuzuur

Bacyx

Cinar

zz_yankas

Sızdırılan bu listede bit scam işbirliği içerisinde oldukları iddia edilen yayıncılardan birkaçı espor forması giyiyor. Listede ismi geçen yayıncıların takipçileri, merakla bu isimlerden gelecek bir açıklama bekliyorlar.

"BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU BİLSEYDİM BU İŞE BAŞLAR MIYDIM?"

Bit dolandırıcılığına dair ilk açıklamayı Lixa Espor takımından Orçun "Farewell" Köroğlu'ndan geldi. Farewell, Twitter'dan ilk önce "Bit konusunda açıklama yapmam gerek sanırım." şeklinde tweet attıktan hemen sonra bir başka tweet'te şu sözlere yer verdi:

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"8-9 ay önce böyle bir teklifle gelindi ama bana bir çok pcden reklam izleyip bit kastıklarını söylediler ben de 2-3 ay gelir olarak gördüm sonra doğrusunu öğrendiğimde direk bıraktım 6 aydır böyle bir şey yapmıyorum böyle bir şey olduğunu bilseydim sizce bu işe başlar mıydım ?"

"GEREĞİ YAPILACAKTIR MERAK ETMEYİN"

Bu duruma BBL Esports Genel Menajeri Özgür "Root" Alagül'den de açıklama geldi. Alagül'e sorulan bit dolandırıcılığı ile ilgili takımından iki esporcunun adı geçtiğini ve bu konuyu araştırıp araştırılmadığı sorulduktan sonra Özgür Alagül: "Bünyemizde bulunan oyuncu veya yayıncı fark etmez, birinde böyle bir konu varsa veya ismi geçiyorsa, araştıracağız ve gerçekten sıkıntılı bir durum varsa aksiyon alacağız. Gereği yapılacaktır merak etmeyin" sözlerine yer verdi.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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