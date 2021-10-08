"Twitch'in büyük veri sızıntısı yaşadığı iddiası"

Dünyanın en iyi oyuncularının yer aldığı canlı yayın platformu Twitch, bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı ancak ne tür bilgilerin sızdırıldığına dair detay vermedi. Bilgilerin sızdırılması sonrası Twitter hesabından bir açıklama yapan Twitch yetkilileri, "Bir ihlalin gerçekleştiğini onaylayabiliriz. Ekiplerimiz bunun boyutunu anlamak için acilen çalışıyor. Ek bilgiler mevcut olduğu anda topluluğu bilgilendireceğiz" dedi.

100 GB'DEN FAZLA VERİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAYINLANDI

Sızıntının gizli şirket bilgilerini ve yayıncıların kazançlarını ifşa ettiği öne sürülmüştü. Çarşamba günü 100 GB'den fazla veri çevrimiçi olarak yayınlandı. Belgeler, Twitch'in en iyi yayıncılarının her birinin Amazon'un sahip olduğu şirketten son iki yılda milyonlarca dolar kazandığını gösteriyor.

Twitch, yayıncılarına ne kadar ödendiği gibi operasyonel detayları ciddi bir şekilde koruyordu. Bu yüzden yaşanan bu son durum şirket için hiç de iyi değil gibi görünüyor. Dokümanlar, oyuncuların maaş detaylarının yanı sıra, sitenin kaynak kodunu ve hatta henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerini ve platformlar için sunduğu teknik detayları içeriyor

Haberler.com - Son Dakika Haberleri