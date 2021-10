Twitch, geçen hafta yaşanan güvenlik ihlalinde şifrelerin açığa çıkmadığını söylüyor

Twitch, geçen hafta meydana gelen büyük veri ihlalinde kullanıcı şifrelerinin ve finansal bilgilerin açığa ulaşmadığını ve şifreli giriş kimlik bilgilerini depolayan sistemlere erişilmediğinden emin olduğunu söylüyor.

Twitch, "Açığa çıkan veriler öncelikle Twitch'in kaynak kodu deposundaki belgelerin yanı sıra içerik üretici ödeme verilerinin bir alt kümesini içeriyordu" dedi. "Açığa çıkan dosyalarda yer alan bilgilerin kapsamlı bir incelemesinden geçiyoruz ve kullanıcıların yalnızca küçük bir kısmını etkilediğinden ve müşteri etkisinin minimum olduğundan eminiz. Doğrudan etkilenenlerle iletişime geçiyoruz." Şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca olayın "yetkisiz bir üçüncü tarafın yanlış erişimine izin veren" bir sunucu yapılandırma hatasından kaynaklandığını doğruladı.

Twitch, platformun daha da güvenli hale getirmek için adımlar attığını söyleyerek sözlerini noktaladı, ancak bu cephede herhangi bir ayrıntıya girmedi ve ihlal için kullanıcılarından özür diledi.

We have an update for the community regarding last week's security incident. Please visit the Twitch blog for more information https://t.co/DatpHD4Bja