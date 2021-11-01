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Twitch, Bit olayı hakkında açıklama yaptı! 150'den fazla partnere dava açıldığını belirtti

Playerbros - Haberler | Gamegar
Twitch, Bit olayı hakkında açıklama yaptı! 150'den fazla partnere dava açıldığını belirtti

Twitch Bit olayı hakkındaki sessizliğini 150'den fazla yayıncıya dava açtığını söyleyerek bozdu! Açıklamada 150'den fazla partnere dava açıldığı belirtildi.

Günlerdir süregelen Twitch Bit olaylarında yayıncı ve izleyicilerin çoğu canlı yayın platformu Twitch'in olaya hala neden sessiz kaldığı hakkında şikayet ediyordu. 1 Ekim Pazartesi gününün öğle saatlerinde Twitch konu ile ilgili Playerbros'a bir açıklamada bulundu.

Playerbros'a konuşan Twitch EMEA İletişim Müdürü Ashley Lloyd, son zamanlarda Twitch topluluğu üyelerinin, bazı içerik oluşturucuların Türkiye'deki gelirlerinin meşruiyetine yönelik endişelerini dile getirdiklerini söylerken, "Topluluğumuzu, yasaklanmış davranışlarda bulunan hesaplara karşı kararlı adımlar atmaktan çekinmediğimizi temin etmek istiyoruz. Twitch'te finansal dolandırıcılığı düzenli olarak önlemek ve sadece Eylül ayında, para kazanma araçlarımızı kötüye kullanmaktan dolayı Türkiye'deki 150'den fazla ortağımıza karşı dava açtık ve bu durumdan etkilenen kişilerle iletişime geçtik." dedi.

Yaptığı açıklamanın devamında Lloyd, yerel yasaları ve Twitch politikalarını ihlal eden finansal uygulamalarda bulunan yayıncıları tespit etmeye ve platformdan uzaklaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

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