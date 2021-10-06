Twitch, bazı yayıncılar için İfade Analizi özelliğini getiriyor!

Twitch kullanıcılarının bildiği üzere ifadeler izleyicilerin vazgeçilmezleri. Bunun farkında olan platform, ilerleyen günlerde bazı yayıncılarla İfade Analizi özelliğini deneyecek!

Bu yeni özellik, Yayıncı Paneli'ndeki genel kanal analizi bölümünün bir parçası olacak ve size ifadelerinizin Twitch üzerinde nasıl kullanıldığını gösterecek. İfade kullanımıyla ilgili istatistikleri size göstermek üzerine yoğunlaşan bir özellik olacak.

"İçerik yaratıcılarının bir kısmına İfade Analiz denemesi sunuyoruz!

Artık Twitch'te en çok hangi ifadenizin kullanıldığını bilebilir böylece topluluğunuza istediklerinden daha fazlasını verebiliriniz! Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz!"

Bu yeni özellik sizin ifadelerinizin ne kadar kullanıldığını gösterecek. İfade kullanımı ile ilgili bilgiler artık ifadelerin ne sıklıkta ve yaygınlıkta olduğunu göstermek için yayıncıların bazılarına sunulacak.

Bu sadece sizin kanalınızda değil, diğer kanallarda da sizin ifadelerinizin kullanımlarını gösterecek. Sizin sahip olduğunuz ifadelerin genel olarak platformda ne kadar yaygın olduğunu da gösterecek.

Bu yeni özellik, yayıncılar için çeşitli şekillerde fayda sağlıyor olacak. Yayıncılara, yeni ve eski ifadelerin popülerliği azaldıkça, ifadelerinin performansını ölçme ve trendleri takip etme olanağı sağlayacak. Twitch'in yayın duyurusunda söylediği gibi, "topluluğunuz için hangi ifadelerin en değerli olduğunu" gösterecek.

Twitch, bunun hala deneysel bir özellik olduğunu ve henüz platformdaki tüm yayıncılar tarafından kullanılamadığını da belirtiyor.

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