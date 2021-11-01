Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi - Haberler
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Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan şehit ve gazi yakınları, tarihi Gelibolu Yarım Adası'nı gezdiler.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yapılan şehit ve gazi yakınları, tarihi Gelibolu Yarım Adası'nı gezdiler.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın 14 komisyonundan birisi olan Şehit ve Gazi Aileleri Komisyonu tarafından takipleri yapılan aileler, kültür turu kapsamında tarihi Gelibolu Yarım Adası'nı gezdiler. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile gerçekleştirilen gezide aileler, tarihi yarımadanın en önemli noktalarını rehber eşliğinde incelediler.

Aileler, dünya tarihinin gördüğü en büyük savunma savaşına tanıklık eden şehitler diyarı Çanakkale'de, Gazilerin ve Merhum Şehitlerin çarpıştığı toprakları görme ve gezme imkanı bulmanın heyecanını yaşadıklarını belirttiler. - İSTANBUL

Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi

Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi

Tuzlalı gazi ve şehit yakınları Gelibolu'yu gezdi

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