TUZLA,SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOLARINDA DENETİM - Haberler
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TUZLA,SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOLARINDA DENETİM

Demirören Haber Ajansı / Semra Orkan - Haberler | Güncel
TUZLA,SULTANBEYLİ VE SANCAKTEPE'DE ATIK KAĞIT DEPOLARINDA DENETİM

Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren yerlere yönelik yapılan denetimde 108 yabancı uyruklu kişi sınır dışı işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ruhsatsız olarak atık toplama ve ayırma  faaliyeti gösteren yerlere yönelik yapılan denetimde 108 yabancı uyruklu kişi sınır dışı işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

Tuzla, Sultanbeyli ve Sancaktepe'de ruhsatsız atık toplama ve ayırma  faaliyeti gösteren yerlere yönelik İstanbul Valiliği, Kaymakamlık, Belediye Başkanlıkları ve  İlçe Emniyet Müdürlüklerinin 2 bin 284 personelinin katılımlarıyla eşzamanlı denetim  yapıldı. Denetimlerde mevzuata aykırı şekilde ve sağlıksız koşullarda atık toplama ve ayırma faaliyeti yapılan 89 farklı yerde, arama kararına istinaden yapılan aramalarda sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 108 yabancı uyruklu kişi, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne  teslim edildi.  Yapılan çalışmalarda; 781 çuval ve 120 tona yakın atık malzemesi, 191 çekçek  aracı ve 9 motosiklet elde edilirken, belediye ekiplerince 31 yer mühürlendi. 35 adreste tahliye, 5 adreste yıkım yapıldı. Diğer yerlerle ilgili yasal işlemlerin devam ettiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri
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