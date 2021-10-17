Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 VA 5861 plakalı kamyonet, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne seyir halindeyken Tuzla mevkisinde 34 DVS 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden biri araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.