Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tuzla'da iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 VA 5861 plakalı kamyonet, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne seyir halindeyken Tuzla mevkisinde 34 DVS 192 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden biri araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı

Son dakika haberi... Tuzla'daki trafik kazasında bir kişi yaralandı
AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri
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