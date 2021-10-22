Tuzla'da virajı alamayarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Tuzla'da virajı alamayarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da virajı alamayarak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tuzla'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu'nda seyir halinde olan Telat A. idaresindeki 34 UK 8524 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak kaldırıma çıkıp bir süre sürüklenmesinin ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, yanında bulunan Aysun Y. araç içerisinde sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Aysun Y. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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