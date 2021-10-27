Tuzla'da trafik kazası

TUZLA, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 23: 06 sıralarında alınan ihbar üzerine olay yerine Tuzla OSB İtfaiye ekibimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekibimizin çalışmaları sonucu araç içerisinde sıkışan bir vatandaşımız kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

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