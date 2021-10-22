TUZLA'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak kaldırıma devrildi. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınlı Yolu Mahallesi Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi'nde bulunan, sürücülerin Şifa Mahallesi'ne dönüşünü sağlayan kavşakta, saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Telat Altun'un kullandığı 34 UK 8524 plakalı otomobil, rampanın bitişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Telat Altun ve yanında bulunan Aysun Yıldırım, otomobilin içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansta ilk kontrolü yapıldıktan sonra yaralı bir halde otomobilin yanına gelen sürücü Telat Altun, "Nasıl oldu, hayret ettim toplayamadım. Şu virajı toplayamadım. Keşke büyük araba ile gideydim" şeklinde yaşadıklarını olay yerine gelen iş arkadaşına anlattı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Aynı kavşakta son bir ay içerinde bu kazanın dışında 2 kaza da yaşandığı öğrenildi.