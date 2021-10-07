Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı - Haberler
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Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı Tuzla'da ikamet eden ve uzun yıllarıdır nikahsız yaşayan 2 çocuklu Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın organizasyonu ile evlendiler.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

İSTANBUL - Tuzla'da ikamet eden ve uzun yıllarıdır nikahsız yaşayan 2 çocuklu Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın organizasyonu ile evlendiler. Tuzla Belediyesi tarafından süslenen gelin arabası ile evlerinden alınan çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı. Biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk sahibi ve 5 aylık hamile olan Filiz Çankal ve Mehmet Çeler'in nikah şahitliğini Tuzla Kaymakamı Ali Akça yaptı.

İstanbul Valiliği 2021 yılı Roman Vatandaşlara Yönelik Ulusal Strateji Eylem Planı kapsamında, Tuzla'da ikamet eden ve takipleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çifti yıllar sonra nikah masasına oturdu. 2 çocukları olan ve bir çocuklarına da hamile olan Filiz Çankal ve Mehmet Çeler çiftinin evlenme isteğini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı nikahlarını kıyarak yerine getirdi. Tuzla Belediyesi tarafından süslenen gelin arabasıyla evlerinden alınan çiftin, çocuklarının ve düğün kıyafetleri Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından hediye edildi. Tuzla Belediyesi personellerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı'na gelen çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıyarken nikah şahitliğini Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Tuzla Sosyal Hizmet Müdürü Necdet Eker yaptı. Başkan Yazıcı, nikah defterini Filiz Çankal'a verdi. Çiftin bu mutlu gününde ortaya çıkan keyifli anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Mutlu günlerinin ardından emeği geçenlere teşekkür eden Mehmet Çeler," Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadıkları için Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı

Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tuzla'da oturan 2 çocuklu Roman çiftin nikahını Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kıydı - Haberler
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