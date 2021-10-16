Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Tuzla'da park halindeyken alev alan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da park halindeyken alev alan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İçmeler Mahallesi Enise Sokak'ta park halindeki 34 LDG 307 plakalı servis minibüsü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Servis minibüsünün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tuzla'da park halindeyken yanan servis minibüsü kullanılamaz hale geldi - Haberler
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