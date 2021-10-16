Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada Tuzla'da bir okul servisi alevlere teslim oldu.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada

İSTANBUL - Tuzla'da bir okul servisi alevlere teslim oldu. Servisin içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Servis aracının alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.

Tuzla'da bir okul servisi park halinde olduğu sırada bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı okul servisi minibüsü sokak ortasında alev alev yandı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen okul servisine müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Okul servisinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada

Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada
İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Cristiano Burak Yılmaz Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla'da okul servisinin alev alev yandığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:55:42. #1.12#