TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp takla attı: 2 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da virajı döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp kaldırıma çıkarak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde sürücünün yanında bulunan kadın araç içinde sıkıştı. Yaralı kadın itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı, ardından iki yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tuzla'da Patlayıcı Maddeler Yolu Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 34 UK 8524 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü Talat Altun virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkarak takla attı. Araçta bulunan Talat Altun ile Aysun Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan Aysun Yıldırım'ı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin adeta hurdaya döndüğü görüldü.