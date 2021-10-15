Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı - Haberler
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Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Atma Değerlendir' isimli geri dönüşüm sergisi açıldı.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da Geri Dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 'Atma Değerlendir' isimli geri dönüşüm sergisi açıldı. Tuzlalı kadınların, geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı eserler, 17 Ekim Pazar gününe kadar Rumeli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Tuzla'da geri dönüşüm malzemeleri ile üretilen eserlerin sergilendiği Atma Değerlendir Sergisi açıldı. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla Belediyesi Kent Konseyi, Kadın Meclisi ve Tuzla Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Tuzlalı kadınların evlerinden ve sokaklardan topladığı geri dönüşüm malzemeleri ile ürettikleri sergi törenle açıldı. Törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüleri'nden Dr. Fatma Yazıcı, Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte sanatseverler katıldı. Açılış törenine katılan katılımcılar, kadınların el emeği ile ürettiği eserleri tek tek gezerek bilgiler aldılar. Geri dönüşüm malzemeleri ile hazırlanan eserler, 17 Ekim Pazar gününe kadar Rumeli Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

"Bu sergi sıfır atık konusunda muhteşem bir çalışmadır"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bugün burada bizim Kent Konseyimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte yapmış olduğu çalışmaların örneğini görüyoruz. Buradaki hanımefendilerin özellikle geri dönüşüm ürünlerinden veya atılacak olan eskimiş ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek sanat eserine çevirmesi sıfır atık politikası açısından muhteşem bir çalışmadır. Ekonomik katma değer açısından, hem sanatsal ve kültürel faaliyet açısından çok güzel. Bu şekilde doğaya, çevreye ve insanlığa güzel hizmet edecek olan değerlendirmeler ile yapılan sanatsal faaliyetleri daha anlamlı buluyorum. Tebrik ediyorum" dedi.

"Yapılan çalışmaları daha büyük platformlara taşımaya karar verdik"

Tuzla Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Funda Torlak, "Kadın Meclisimizin 'Atma Değerlendir' olarak adlandırmış olduğumuz projemizin hayata dönüşümünü yaptık. Hanımlarımız sokaklardaki, caddelerdeki ve evlerindeki bütün atıkları nasıl geri dönüşüme kazandırırız diye çok fazla çaba sarf ettiler. Kendileri daha sonra bu çalışmaları birer obje haline dönüştürdüler. Bununla ilgili yapılan çalışmaları daha büyük platformlara taşımaya karar verdik. Bunlara eski mobilyaların dönüştürülmesi, eski eşyaların tekrar hayata kavuşturulması kapsamında ikinci bir projemizi gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları yaparken, arkadaşlarımı çöplerden topladıkları eşyaları tekrardan birer objeye dönüştürdükleri için hepsine tekrardan teşekkür ediyorum" dedi.

Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı

Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı

Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı

Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tuzla'da geri dönüşüm malzemelerinden sergi açıldı - Haberler
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