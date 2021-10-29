Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu - Haberler
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Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Haberler | Güncel
Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu

TUZLA'da trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda plakanın gizlenmesi için kullanılan gizli düzenek bulundu.

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - TUZLA'da trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan bir kamyonda plakanın gizlenmesi için kullanılan gizli düzenek bulundu. Ücretli otoyollar ve köprülerin geçişinde plakanın okunmaması için kurulan düzenek, kamerayla görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim Salı günü saat 12.30 sıralarında Tuzla'da kontrol noktasında M.Ç. isimli sürücünün kullandığı kamyonu kontrol amaçlı durdurdu. Kamyonun ön plakasının takılı olduğu ancak yere bakacak şekilde okunmaz durumda bulunduğu tespit edildi. Kamyonda yapılan incelemede, araç içerisinden plakaya kadar çelik halatlı bir düzenek tespit edildi. Kamyonun içerisinden bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebildiği belirlendi. Polis, "Plakayı Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak, Yetki Belgesiz Kullanmak" suçlarından M.Ç.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 maddesi gereği ceza kesti. Düzenek sökülerek el konulurken, plaka normal şekilde araca takıldı.

Ayrıca, kamyonun yetki belgesi süresinin bitmesi ve taşıtının yetki belgesini kaydettirmeden kullanmaktan M.Ç.'ye taşıma kanununun 26/A maddesinden cezai işlem uygulandı.


Tuzla'da durdurulan kamyonda plaka gizleme düzeneği bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Çağlar Tınbek - Son Dakika Haberleri
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