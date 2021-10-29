Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu! AÇEM kurslarına giden çocukların bandolu korteji izleyenleri mest etti

TUZLA, İSTANBUL (Haberler.com) - Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi ilgi alanlarına göre farklı konularda eğitimler alabildikleri Anne Çocuk Eğitim Merkezi (AÇEM)çok özel bir Cumhuriyet Bayramı etkinliği düzenlendi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

AÇEM'li minikler, önce Cumhuriyet Bayramı temalı gösterilerini anne ve babalarının önünde sahnelediler. Daha sonra kendilerinin hazırladıkları davullar ile bando kortejine çıktılar. Anne ve babalarının önünde oturdukları evlerinin bulunduğu sokaklarında bando çalan çocukları görenler büyük ilgi gösterdi. Türk Bayrakları ve Cumhuriyet Şarkıları ile ilerleyen kortejde Atatürk resmini taşıyan 4 yaşındaki Erva Minel'in Atatürk sevgisi kameralara yansıdı.

BAŞKAN YAZICI: BU COŞKU BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezlerine katılan çocukların anneleriyle birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya yaşamalarından mutlu olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "29 Ekim dolayısı ile gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde görüyoruz ki her yaştan vatandaşımız Cumhuriyet duygusunu en coşkulu şekilde yaşıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor." dedi.

Tuzla Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yılı etkinlikleri gün boyunca devam edecek.

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