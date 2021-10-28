Tuzla'da "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" yapıldı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu düzenlendi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 98'nci yıl dönümü kutlamalarının ilkinde bugün Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktık. İkinci program olarak da Tuzla Kaymakamlığımız, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Cumhuriyet Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Gelenekselleşen bir bisiklet turunu daha bitirmiş oluyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tuzla'da bisiklete yoğun ilgi olduğunu belirten Yazıcı, "Özellikle E-5 altındaki bölgemiz bisiklet için çok ideal bir alan. Daha düz ve çok az yokuşu olan bir bölgemiz. Şu anda da Tuzla Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19 kilometrelik bir parkur hazırlığımız var. İhalesini yapacağız. Bisiklet sporunun Tuzla'da çok farklı bir aşamaya geleceğini şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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