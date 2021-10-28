Tuzla'da "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla'da "Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu" yapıldı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Tuzla'da

Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu düzenlendi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, bisiklet turu düzenlendi.

Tuzla Belediyesinden yapılan açıklamaya göre etkinliğe, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 98'nci yıl dönümü kutlamalarının ilkinde bugün Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktık. İkinci program olarak da Tuzla Kaymakamlığımız, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte Cumhuriyet Bisiklet Turu'nu gerçekleştirdik. Gelenekselleşen bir bisiklet turunu daha bitirmiş oluyoruz. Katılan tüm öğrencilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Tuzla'da bisiklete yoğun ilgi olduğunu belirten Yazıcı, "Özellikle E-5 altındaki bölgemiz bisiklet için çok ideal bir alan. Daha düz ve çok az yokuşu olan bir bölgemiz. Şu anda da Tuzla Belediyesi olarak düzenlediğimiz 19 kilometrelik bir parkur hazırlığımız var. İhalesini yapacağız. Bisiklet sporunun Tuzla'da çok farklı bir aşamaya geleceğini şimdiden söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılına yakışır etkinlik! 7'den 70'e tüm bisiklet severler katıldı

Tuzla'da Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılına yakışır etkinlik! 7'den 70'e tüm bisiklet severler katıldı

 İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapanacak

 Belediyeden 'köpeklerin diri diri gömüldüğü' iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük

Belediyeden "köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına yalanlama: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title