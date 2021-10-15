Tuzla'da çöp konteynerine ardından ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayla Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yusuf Ü. idaresindeki 34 EN 1089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüjü aşıp, önce yolun karşısındaki çöp konteynerine ardından da ağaca çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.