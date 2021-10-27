Tuzla'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Okçuluk Turnuvası düzenlendi

Tuzla Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel okçuluk turnuvası düzenledi. Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik Kampı'nda düzenlenen turnuvaya 200 sporcu katıldı. 13-14 yaş, erkek-kız klasik yay kategorileri, erkek-kız makaralı yay kategorisinde düzenlenen turnuva iki gün sürdü. Turnuvaya 12 takım katılım sağlarken, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Turnuva boyunca, sporcular ve katılımcılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, spor eşliğinde doyasıya yaşadılar.

"SPORCULARIMIZ İÇİN GÜZEL BİR YARIŞMA OLDU"

Turnuvaya katılan Silivri Okçuluk ve Gençlik Kulübü'nün antrenörü; "Tuzla Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Güzel bir organizasyon ve güzel bir saha yapmışlar. Güzel bir havada bizi burada ağırladılar. Güzel bir yarışma oldu. Hem sporcularımız hem de antrenörlerimiz için güzel bir yarışma oldu" dedi. Okçular Vakfı Antrenörü ise," Bugün burada Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe katıldık. İlk defa burada böyle bir etkinlik yapıldı. Her şey güzeldi. Bizler de derecelerimizi aldık. Mutluyuz" dedi.

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