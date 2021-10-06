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Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Haberler | Yerel

Gelen son dakika haberine göre - Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği Tuzlalı 950 anne çeşitli seminerlere katılarak eğitimler aldılar Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi hem 3-6 yaş arasındaki çocuklar hem de annelerine onlarca farklı branşta eğitimler vermeye başladı.

- Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Tuzlalı 950 anne çeşitli seminerlere katılarak eğitimler aldılar

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi hem 3-6 yaş arasındaki çocuklar hem de annelerine onlarca farklı branşta eğitimler vermeye başladı. Bu kapsamda bu hafta seminer haftası ilan edilerek 950 Tuzlalı anneye okula ilk adım, pandemi ve çocuk, temel afet bilinci, aile içi iletişim gibi konularda seminerler düzenlendi.

Tuzla'da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde dersler geçtiğimiz hafta başladı. Bu hafta ise çocuklarını derslere bırakan anneler için Seminer Haftası olarak belirlendi. Bu kapsamda 7 merkezde seminerler düzenlendi. Okula ilk adım, pandemi ve çocuk, temek afet bilinci, aile içi iletişim gibi farklı konularda eğitim alan anneler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya düzenlenen seminer için teşekkür ettiler.

"Seminerlere katılan tüm annelerimize teşekkür ediyoruz"

Eğitimler hakkında bilgi veren Tuzla Belediyesi Personeli, "Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezleri olarak yeni eğitim öğretim yılında Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak anne ve çocuklarımıza kapılarımızı açtık. Bu hafta 3-6 yaş arasındaki çocuklarımız sınıf için etkinlikleri yaparken, annelerimiz için de seminer haftası olarak planlandı. Okula ilk adım, pandemi ve çocuk, temel afet bilinci, aile içi iletişim gibi birçok konularda seminer düzenleyerek eğitimler verdik. Seminerlerimize katılan tüm annelerimize teşekkür ediyoruz. Şu anda 950 çocuğumuz ve 950 annemiz eğitim alıyorlar. Bu hafta seminer haftası olarak planlandığı için seminer olarak devam etti. Önümüzdeki hafta itibariyle annelerimiz kendi alanları doğrultusunda seçtikleri kurs üzerinden eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği

Son dakika haber! Tuzla Belediyesi'nden 950 anne ve çocuk için eğitim seferberliği
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Son Dakika Haberleri
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