Tuzla Belediyesi, Formula 1 yarışları için Intercity İstanbul Park'taki hazırlıkları tamamladı

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinin yapılacağı Intercity İstanbul Park'taki hazırlıklarını tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix, Intercity İstanbul Park'ta yarın antrenman turlarıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 11 aylık aranın ardından gerçekleşecek şampiyona, 10 Ekim'deki büyük yarışla sona erecek.

Tuzla Belediyesi, tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı dev organizasyona ev sahipliği yapan ilçe olarak, desteklerini sürdürmeye devam ediyor.

Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliği yapacağı organizasyonun sorunsuz geçmesi için Tuzla belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın yakından takip ettiği ve bir aydır devam eden çalışmalar kapsamında yaklaşık 1 milyon 150 bin metrekare alanda ot biçme, çalı ve diken temizliği işlemleri tamamlandı.

Yaklaşık 500 bin metrekare alanda budama işlemleri yapıldı, çöp konteynerleri, 2'li sıfır atık setleri yerleştirildi. Konteynerler, belediye ekipleri tarafından yarış haftası boyunca toplanacak. Ayrıca Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları da belirli periyotlar halinde yarış pistini süpürerek, pisti hazır tutacak.