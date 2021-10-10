Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı Açıklaması - Haberler
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Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı Açıklaması

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımıyla sosyal medyadaki diyalogunu anlattı Açıklaması

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımının antrenman sıralamalarını belediyenin yol süpürme araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine takımla aralarında gelişen diyalogu anlattı.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de yarışan Mercedes takımının antrenman sıralamalarını belediyenin yol süpürme araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine takımla aralarında gelişen diyalogu anlattı.

Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaştığı görsele, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" şeklinde yanıt veren Yazıcı'nın cevabı, sosyal medyada ilgi görmüştü.

Paylaşıma ilişkin AA muhabirine konuşan Yazıcı, sürecin, Mercedes ekibinin Tuzla Belediyesinin temizleme aracının pisti temizlerken çekilen fotoğraflarını paylaşmasıyla başladığını hatırlattı.

Şadi Yazıcı, paylaşımla ilgili şunları söyledi:

"Onlar yaptıkları bu paylaşımda 'Bizim iki yarışçımız alanda' gibi bir ifade kullandılar. Biz de özellikle de Mercedes'in CEO'suna kendi lakabıyla seslenerek, 'Acaba gelecek yıl bizim çocukları mı kullanmayı düşünüyorsunuz? Takımda iki tane sporcunuz var. Bunların yerine bizim iki şoförümüzü mü kullanmak istiyorsunuz.' diye esprili bir cevap verdik. Onlar da tekrar cevap verdiler. Bizim araçlarla beraber iki ismi de kullandılar. Bugün birinci gelen Hamilton'ı da kullandılar özellikle. Biz de bunun üzerine 'Onlar değil, bizim şoförlerimiz bunlar.' diye tekrar yanıt verdik. ve o paylaşım güzel bir etkileşim oluşturdu. Güzel bir espri oldu. Baya da viral oldu. 'Biz de belediye olarak bu hizmeti yaparken birçok pilotumuz var. Biz her yerde yapıyoruz bu işi.' der gibi yapmaya çalıştık ama onlar da tabii biz de her yerde varız demek istediler. Formula 1 için '2 milyara yakın insanın etkileşimde bulunduğu bir organizasyon' diye söyleniyordu. Doğru. Gerçekten bir Tweet etkileşimi, bir diyalog bile Google'a düştü. Bu çok ciddi bir olay, Tuzla Belediyesinin orada bir yazışmayla girmesi."

Formula 1'in ciddi bir organizasyon olduğunun altını çizen Yazıcı, " İstanbul'a yakışır bir organizasyon. Burada mutlaka devam etmesi gerekir. Hem İstanbul gibi bir metropol için hem de ülkemizin tanıtımı için kıymetli. Buradan çıkarttığım en önemli sonuç bu; Formula 1 gerçekten etkileşimi yüksek ve dünyada belli bir entelektüel, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeyi yüksek insanların takip ettiği -özellikle de sosyal mecralar dahil olmak üzere- etkileşimi yüksek bir mecra. Mutlaka İstanbul'da olmalı." diye konuştu.

"Biz tüm imkanlarımızla orada bulunduk"

Yarış için hazırlıkların aylar öncesinden başladığını, çevrenin düzenlendiğini, yol ve parklar dahil olmak üzere arazilerin temizlendiğini belirten Yazıcı, belediye olarak bu süreçteki çalışmalara verdikleri katkıları şöyle anlattı:

"En ufak bir metal veya çok ufak bir taş parçasının dahi araziye yanlışlıkla düşmesi pistte büyük problem oluşturacağı için çok geniş bir alanda temizlik hizmetlerinde yanlarında olmaya çalıştık. Misafirlerin güzergahlarındaki hazırlıklara ülkemizin tanıtımı açısından da çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Çöplerin alınmasından, temizlenmesinden, bakımından... Mobil büfeler oluşturduk yeme içme ihtiyaçlarını karşılayacak. Çevrede ekstra parklar, otoparklar oluşturduk. Biz tüm imkanlarımızla orada bulunduk."

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Formula 1'deki emeklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Intercity yönetimine teşekkürlerini sundu.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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