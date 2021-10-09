Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaşmasına yanıt verdi.

Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesinin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" paylaşımında bulundu.