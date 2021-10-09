Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt

AA / Süha Gür - Haberler | Güncel
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaşmasına yanıt verdi.

TUZLA, İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1'de antrenman sırasında istediği sonuçları alamayan Mercedes takımının sosyal medyadan Tuzla Belediyesi yol süpürme araçlarını paylaşmasına yanıt verdi.

Mercedes Takımı'nın antrenman sıralamalarını Tuzla Belediyesinin araçlarının görsellerini kullanarak paylaşması üzerine Yazıcı, sosyal medya hesabından, "Hey Toto! Önümüzdeki sene için Russel ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun" paylaşımında bulundu.

AA / Süha Gür - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Mustafa Keser Kate Middleton
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:48:49. #1.17#