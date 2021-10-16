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Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaletine girdikten sonra tuvaletin önündeki sandalyeye oturan adam yerinden kalkmayınca öldüğü tespit edildi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaletini kullandıktan sonra tuvaletin...

MANİSA (İHA) - Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaletine girdikten sonra tuvaletin önündeki sandalyeye oturan adam yerinden kalkmayınca öldüğü tespit edildi

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaletini kullandıktan sonra tuvaletin önündeki sandalyeye oturan adam yerinden uzun süre kalkmayınca öldüğü tespit edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki Sevgi Yolu üzerinde bulunan Pazar Camii tuvaletine 13.40 sıralarında giren ve tuvaletten çıktıktan sonra hemen girişte bulunan sandalyeye oturan Taner Kandemir (61)'in uzun süre oturduğu sandalyeden kalkmaması tuvalet işletmecisinin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen ve yaşlı adama seslenmesine rağmen cevap alamayan tuvalet işletmecisi Ahmet Oduncu durumu polislere ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri, Taner Kandemir'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcı'sının talimatıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze, Alaşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, Tuvalet İşletmecisi Ahmet Oduncu, "Tuvalet girdi, çıktıktan sonra, sandalyeye oturdu, bir süre kalkmadı. Sonra seslendim, ses vermedi. Bunun üzerine 112 ve polise haber verdim." dedi.

Talihsiz bir şekilde hayatını kaybeden Taner Kandemir'in Denizli Çivril nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Keskin - Son Dakika Haberleri
Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

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Haber: Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti - Haberler
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