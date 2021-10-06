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Tuşba'da taşkının izleri siliniyor

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Tuşba'da taşkının izleri siliniyor

Van'ın Tuşba Belediyesi, bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlarından etkilenen mahallelerde temizlik çalışmasının ardından yürüme yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

TUŞBA, VAN (AA) - Van'ın Tuşba Belediyesi, bazı mahallelerde yaşanan su taşkınlarından etkilenen mahallelerde temizlik çalışmasının ardından yürüme yollarında iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de Seyrantepe, Altıntepe, Beyüzümü, Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallelerinde su kanallarının tıkanması sonucu yaşanan su baskınlarının yaralarının sarılması için tüm imkanlar seferber edildi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ın talimatları ve İl AFAD Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışma ile genel hayatı etkileyecek durumlar kısa sürede ortadan kaldırıldı.

Selin etkili olduğu 5 mahallede iş makineleri ile cadde ve sokakları dolduran tonlarca çamur ve molozu kamyonlarla mahallelerin dışına taşıyan belediye ekipleri, yürüme yollarınıda da iyileştirme çalışmaları başlattı.

Koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda selin meydana getirdiği tahribatın izleri 10 günde silinirken, selden etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları da yapıldı.

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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