Tuşba Belediyesi'nden, 'fahiş fiyat ve hijyen' denetimi

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerindeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik koşullarda gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla yaptığı denetimleri artırdı.

Özellikle son günlerde sıkça dile getirilen fahiş fiyat artışları üzerine Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile harekete geçen Tuşba Belediyesi ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir ve yerel marketlerde fiyat; fırın, kuaför ve güzellik merkezlerinde ise hijyen denetimi yaptı. Ürünlerin yüksek fiyat ile satışının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla marketleri tek tek dolaşan ekipler, raflardaki ürünlerin etiket fiyatları ile gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon ile kasa fiyat farkına yönelik kontroller yaptı. Güncel fiyatları da kayıt altına alan ekipler, fırın ile kuaför ve güzellik merkezi gibi insan sağlığını direk etkileyen yerlerde ise işyeri ve çalışanların kişisel temizliğini kontrol etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk'ün nezaretinde denetimlerini sürdüren belediye ekipleri, işletme yetkililerini de korona virüs tedbirleri kapsamında uymaları gereken kurallar hakkında bilgilendirdi. İlçe genelinde gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştıklarını belirten belediye yetkilileri, "Özellikle son günlerde kamuoyunda büyük tepkilere neden olan fahiş fiyat uygulamaları nedeni ile ekiplerimiz denetimlerini daha da sıkılaştırarak olası fiyat artışlarının önüne geçmeye çalışıyor. Bunun için ilçe genelindeki denetimlerimize ara vermeden sürdüreceğiz" dediler. - VAN