TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

08 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Ekim 2021 tarihinde saat 16. 30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2021-TUS 2. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

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