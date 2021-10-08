TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 08 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Ekim 2021 günü saat 10. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-TUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2021-TUS 2. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-TUS Kılavuzu

2021-TUS 2. Dönem Tercih Bilgileri ve Tablolar

Habermetre - Son Dakika Haberleri