TUS/DUS/YDUS Yerleştirmeleri Sonucunda Üniversitemize Yerleşenlerin Dikkatine

TUS/DUS/YDUS Yerleştirmeleri sonucunda Üniversitemize yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen başvuru belgelerini, sonuçların açıklandığı günü takip eden günden itibaren 10 iş günü içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Şahsen başvurular maske ve mesafe kuralına uyularak kabul edilecektir. Ayrıca kurumumuza girişlerde Hes Kodu istenmektedir. Posta ile yapılan başvurularda postadan kaynaklanan gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1-Başvuru ve Beyan Formu

2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Onaylı Örneği (e-devletten alınabilir)

3-ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi

4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-Kamuda Çalışanlar veya Çalışmış Olanlar İçin Hizmet Belgesi (e-devletten alınabilir: E-devlete giriş yapıp arama motoruna HİTAP hizmet dökümü yazarak ulaşılabilir. )

6-Askerlik Durum Belgesi (e-devletten alınabilir) (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)

7-Fotoğraf (2 adet)

8-İkametgah Belgesi (e-devletten alınabilir)

9-Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-devletten alınabilir)

10- Mal bildirim formu

Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Tel : 0464 223 81 06

Belge Geçer : 0464 223 44 58

E-posta : personel@erdogan. edu. tr

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