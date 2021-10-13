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TÜRSAB dostluk ve komşuluk iş birliği için çalıştayına hazır

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TÜRSAB dostluk ve komşuluk iş birliği için çalıştayına hazır

İki ülke arasında pandemi sebebiyle ağır darbe alan ticari ve turistik faaliyetlerin yaralarını sarmak; sorunları masaya yatırmak ve her iki tarafın da arzu ettiği sürdürülebilir, güçlü bir dostluk ve komşuluk iş birliği ortamı yaratmak amacıyla düzenlenecek çalıştay ile hızlı ve yapıcı adımların temellerinin atılması hedefleniyor.

Pandemi döneminde kapatılan deniz gümrük kapılarının açılmamasından dolayı feribot seferleri yapılamıyor. Komşu ülke vatandaşlarının seyahat edememesi iki ülkenin de turizm sektörünü derinden etkiliyor. Küresel salgının yol açtığı ekonomik yaraların sarılması için büyük gayretlerin gösterildiği bu dönemde, deniz gümrük kapılarının ve feribot seferlerinin açılması; iki ülke arasındaki turistik dolaşımın yeniden canlanması ve özel sektörün ikili ticari ilişkileri açısından büyük önem arz ediyor.

Bu sebeple düzenlenecek çalıştayda, sektörün daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması ve dostluk-komşuluk ilişkileri için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Özellikle komşu ülkelerle turizmi geliştirmek için benzer çalıştayların Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Balkan ülkelerinde faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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