TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak Denizli'de ilk gönüllüye uygulandı

DENİZLİ (DHA) - YERLİ Covid-19 aşısı Turkovac, Denizli'deki gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başlandı. 47 yaşındaki polis memuru Bilal Ceylan, kentte gönüllü olarak TURKOVAC aşısını yaptıran ilk kişi oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısında, Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 41 merkezden biri de Denizli oldu. Denizli Devlet Hastanesi'nde tüm hazırlıklar tamamlanırken, TURKOVAC aşısı gönüllülere hatırlatma dozu olarak uygulanmaya başladı. Gönüllülerden polis memuru Bilal Ceylan, Denizli'de TURKOVAC aşısı olan ilk kişi oldu. Ceylan, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesine destek olmak istediğini belirterek, "Ülkemizde yürütülen TURKOVAC Faz-3 çalışmasında isteyerek gönüllü oldum. Bugün de aşımı yaptırdım. Yerli aşımız inşallah vatana millete hayırlı olur" dedi.