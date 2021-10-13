TURKOVAC aşısı olma şartları neler, kimler TURKOVAC aşısı olabilir? - Haberler
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TURKOVAC aşısı olma şartları neler, kimler TURKOVAC aşısı olabilir?

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TURKOVAC aşısı olma şartları neler, kimler TURKOVAC aşısı olabilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşı TURKOVAC için 3000 gönüllü arandığını duyurdu. Koca, istenilen özellikleri sıraladı. Peki, kimler TURKOVAC aşısı olabilir? TURKOVAC aşısı olma şartları neler?

Yerli korona aşısı Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak kullanılması kapsamında, 41 merkezde klinik çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmaya katılacak 3 bin gönüllü için çağrıda bulundu. Peki, TURKOVAC aşısı olma şartları neler, kimler TURKOVAC aşısı olabilir?

TURKOVAC AŞISI OLMA ŞARTLARI NELER?

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Bakan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullanıldı: "TURKOVAC'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı TURKOVAC'ta, en az 3 binimiz TURKOVAC'ı tercih etmeli!"

Koca bu sabah yaptığı paylaşımda genç vakalara dikkat çekerek, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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