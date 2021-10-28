Turkovac aşısı Erzincan'da gönüllülerini bekliyor

ERZİNCAN (İHA) - Covid-19'la mücadele kapsamında ilk çalışmaları Kasım 2020'de başlatılan yerli inaktif aşı Turkovac'ın kullanımı için geri sayım başladı. Turkovac aşısı Erzincan'da ilk gönüllüsüyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde buluştu. Yerli Covid-19 aşısı için Faz-3 çalışmalarına Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk etapta 110 gönüllü ile devam edileceği açıklandı.

Erzincan'da uygulanmaya başlayan Faz-3 Turkovac aşısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Turkovac Faz-3 Rapel Çalışma Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Karakeçili, "Turkovac Faz-3 çalışmaları Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanemizde başlamış bulunmaktadır. Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız E-Nabız ve 184 üzerinden başvurularını yapabilirler" dedi. Başvuru yapacak olan vatandaşlarda bazı kriterlerin arandığını özellikle vurgulayan Doç. Dr. Karakeçili, "Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın 18-60 yaş aralığında ve Covid-19 geçirmemiş olması gerekiyor. Bunun yanı sıra iki doz Sinovac aşısını olmaları ve son olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş olması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı bulunmayan ve uygun şartları taşıyan vatandaşlarımıza hastanemizde Turkovac aşısını uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takvimi çerçevesinde tüm vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını isteyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, "Salgın hala devam ediyor ve bu salgından çıkışın tek çaresi de aşıdır. Yerli aşımız olan Turkovac' ın Faz- 3 çalışmasını yapacak sağlık tesislerinden biri de Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanemizdir" dedi.

Faz- 3 çalışmalarının hızlı tamamlanmasının hastalığın seyri açısından son derece önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Doç. Dr. Hirik, " Faz-3 aşaması tamamlandıktan sonra inşallah yerli aşımız seri üretime geçecektir. Turkovac aşımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" diyerek vatandaşlardan aşı konusunda duyarlı davranmalarını istedi.

Turkovac aşısı ile ilgili detaylı bilgi almak ve gönüllü olmak isteyen vatandaşların 7 gün 24 saat 0446 224 37 83 numaralı telefondan direk yetkililere ulaşabilecekleri açıklandı.

(Senanur Erdoğan-İHA)