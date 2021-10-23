ESKİŞEHİR (Habermetre) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB'de faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, " Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir. Türkiye artık, geçmişte ülkemizde esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Organize Sanayii Bölgesinde faaliyete geçen 52 yeni fabrikanın resmi açılış törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Önceki aylarda Türkiye'nin dört bir yanında, özel sektöre ait devasa yatırımlarının açılışını yaptıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz gidilemeyen yerlerdeki açılışların da sırada beklediğini söyledi ve "Gaziantep'ten Konya'ya, Kocaeli'nden Hatay'a, Kahramanmaraş'tan Diyarbakır'a, Ankara'dan Adana'ya ve daha sayamadığım birçok şehrimize kadar ülkemiz dört bir yanına yeni üretim tesisleri kazandırdık. Bugün de kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası, Osmanlı'nın beşiği, Sakarya Irmağı'nın suladığı verimli ova Eskişehir'deyiz" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA ATILMIŞ YENİ ADIMLAR"

"Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Eskişehir'imizi ve Türkiye'mizi dünyada hak ettiği yere getirmektir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Toplamda 1 milyar 617 milyon lira yatırım değerine sahip bu fabrikalara ve altyapı yatırımlarına, 'büyük ve güçlü Türkiye yolunda atılmış yeni adımlar' olarak bakıyoruz. Tabi bu yatırımların hepsi birbirinden değerli. "

Açılacak olan Haier beyaz eşya fabrikasının yatırım tutarının 850 milyon lira olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Firma, bulaşık ve kurutma makinesi yatırımı için de güvenli liman olarak Türkiye'yi seçti. Yatırım değeri 400 milyon lirayı bulan, 44 bin metrekare kapalı alanda kurulu, hemen önümüzdeki kurutma makinesi fabrikası üretime başladı. Bu tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yılda 1, 5 milyon kurutma makinesi üretecek ve 900 kişiye istihdam sağlayacak. Ayrıca, şu an yapım aşamasında olan 450 milyon liralık bulaşık makinesi fabrikasında da çalışmalar süratle devam ediyor. Bulaşık makinesi fabrikası da 700 kişiye ekmek kapısı olacak 35 bin metrekare kapalı alanıyla, inşallah Haziran ayında faaliyete geçecek" dedi

"TÜRKİYE ARTIK, GEÇMİŞTE ÜLKEMİZDE ESAMESİ DAHİ OKUNMAYAN TEKNOLOJİLERİ ÜRETİR HALE GELMİŞTİR"

Bütün bu yatırımlarla Türkiye'nin, Haier'in Avrupa'daki en büyük üretim ve ihracat merkezi konumuna geleceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türk ekonomisine güvenin bir işareti olarak gördüğüm bu yatırım için firmanın yöneticilerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan, Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecektir. Bugün Haier'le beraber, salgının zorlayıcı şartlarına aldırış etmeden Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde son dönemde üretime geçen 52 fabrikanın daha resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarımızın toplam değeri de 639 milyon lirayı buluyor. "

Otomotivden makineye, gıdadan kimyaya farklı sektörlerde gerçekleştirilen bu yatırımlarla birlikte, birçok alanda ithal edilen ürünlerin ikame edileceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım makinalarından fiber optik parçalara, helikopter parçalarından otomotiv yedek parçasına üretim kapasitemizi artırıyoruz. Türkiye artık, geçmişte ülkemizde esamesi dahi okunmayan teknolojileri üretir hale gelmiştir. Attığımız yeni adımlarla bu kapasiteyi her geçen gün perçinliyoruz. Bugünkü yatırımlarımız da aynı amaca hizmet ediyor" diye konuştu.

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