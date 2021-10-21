Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük küçükbaş hayvan işletmesi Aksaray'a kuruluyor

AKSARAY (Habermetre) - Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Eskil ilçesine 200 milyon liralık yatırımla 25 bin küçükbaş hayvanın yetiştirileceği tesisin kurulacağını duyurdu.

Vali Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen proje ruhsatlandırma toplantısının ardından, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, yatırımcı Koyuncu Grup Otomotiv ve Hayvancılık Grup Başkanı Kerim Oflaz ile yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük küçükbaş hayvan yetiştirme tesisini Eskil ilçesine kuracaklarını söyledi.

Aksaray için çok önemli bir projeye imza attıklarını anlatan Aydoğdu:

"Proje bittiğinde maliyeti yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak, 100 kişiyi de istihdam edeceğiz. Proje kapsamında 25 bin küçükbaş hayvan yetiştirilecek. Küçükbaş hayvancılık alanında tek kalemde yapılmış en büyük yatırımlardan biri. Bu yatırım, Aksaray'da küçükbaş hayvancılık noktasında bir çığır açacak. İç piyasa ve çevre şehirlerdeki küçükbaş hayvancılığı da hareketlenecek. Projede 72 ağıl, 6 sağım evi, 29 yem deposuyla birlikte idare binaları olacak. 96 dönüm üzerine tesisimiz kurulacak. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. "

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'de yaptığı açıklamada Eskil ilçe OSB'ye yapılacak ilk yatırım olacak işletmenin hayvancılık sektörüne önemli bir ivme kazandıracağını belirterek yatırımın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Koyuncu Grup Otomotiv ve Hayvancılık Grup Başkanı Kerim Oflaz ise Türkiye'nin en büyüğü olacak çiftliği, Eskil ilçesine kuracaklarını belirtti.

Proje bittiğinde 12 bini sağılabilir toplam 25 bin küçükbaşa ulaşacaklarını aktaran Oflaz, kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk de yapılacak yatırım için ihtiyaç duyulacak küçükbaş hayvanların iç piyasadan temini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

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