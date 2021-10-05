Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Suudi Arabistan Kralı Selman'a güven mektubu sundu - Haberler
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Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Suudi Arabistan Kralı Selman'a güven mektubu sundu

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ulusoy, Suudi Arabistan Kralı Selman'a güven mektubu sundu

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e güven mektubu sunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e güven mektubu sunduğu bildirildi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Büyükelçimiz Fatih Ulusoy, bir grup Büyükelçiyle birlikte, sanal ortamda gerçekleştirilen törenle Suudi Arabistan Kralı Selman'a güven mektubunu sunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından ayrıca, sanal ortamda gerçekleşen güven mektubunu sunma töreninden fotoğraf kareleri de paylaşıldı.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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