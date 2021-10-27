Türkiye'nin pandemi anıları kitapta toplandı

TÜRK Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TUYUD), sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun her kesiminden Covid-19 ile mücadele edenlerin anılarını kitapta topladı. Derneğin yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Melda Türkoğlu, "Pandemide yaşadıklarımız, düşüncelerimiz, duygularımız ve tecrübelerimiz yazıya döküldü. Bundan sonraki nesillere de aktarılabilecek güzel bir birikim oldu" dedi.

TUYUD ile Nobel İlaç iş birliğinde yapılan çalışma kapsamında internet ortamında oluşturulan platforma, Covid-19 ile mücadele edenler anılarını yazdı. Başta sağlık çalışanları olmak üzere binlerce kişi pandemi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Binlerce anı içinden seçilenler 286 sayfalık kitapta toplandı. 'Pandemi Anıları' kitabı ilgi gördü.

Kitapta ortak duygunun kısıtlılık, özlem ve çaresizlik olduğunu ifade eden Türkoğlu, "Okuduğum anılarda, sağlık çalışanlarının hastaların durumları karşısında çaresizliği, yakınları ile birlikte yaşamış oldukları özlem ve pek çok alanda kısıtlılık yer alıyor. Kitapta beni de en çok etkileyen şeylerden biri çaresizlikti. Bir hekim arkadaşımız paylaşmış; bizim genç orta yaş dediğimiz 50'li yaş grubunda bir hastası ağırlaştığı zaman ona yardım etmek için yaklaştığında 'beni elleme, ben yaşadığımı yaşadım ve bundan sonra iyiye gideceğimi düşünmüyorum' demiş. Hekim arkadaşımız genç yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu öylece bırakmak istemiyor, onu telkin ederek hastasına yapması gereken tedavileri yapıyor ve hasta bir miktar fayda görüyor. Hekim arkadaş buna çok seviniyor, ümitleniyor ve yaptığı işten gurur duyuyor. Sonrasında hasta entübe oluyor ve hastayı kaybediyor. Onu kaybedişiyle birlikte yaşadıklarını aktarması beni çok etkiledi. Böyle binlerce hikaye var" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gizem KARADAĞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -